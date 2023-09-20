Ivan Provedel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ivan Provedel hangi takımlarda oynadı? Lazio kalecisi Ivan Provedel, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Atletico Madrid'e son dakika attığı golün ardından gündeme oturdu. Tarihe geçen gol sonrası Ivan Provedel hakkında aramalar hız kazandı..

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Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında oynanan Lazio - Atlecito Madrid maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Lazio'nun İtalyan kalecisi Ivan Provedel, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

Lazio kalecisi Ivan Provedel, Atletico Madrid’e 90+5'te attığı kafa golüyle takımına beraberliğe getirdi.

Ivan Provedel Şampiyonlar Ligi'nde gol atan 4. kaleci olarak kayıtlara geçti. Daha önce devler liginde gol atan kaleciler arasında Hans-Jörg Butt, Vincent Enyeama ve Sinan Bolat bulunuyor.

Yaşanan bu olayın ardından Ivan Provedel hakkında aramalar hız kazandı. Provedel'in merak edilen kariyerini sizler için derledik. İşte Ivan Provedel'in hayatı..

Ivan Provedel kimdir?

Ivan Provedel 17 Mart 1994 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Futbola Udinese altyapısında başlayan Provedel 2011-2012 sezonunda Udinese altyapısında forma giydikten sonra 2012-2013 sezonunda Chievo altyapısına transfer edildi.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Chievo forması ile başlayan Ivan Provedel sırasıyla Pisa, Perugia, Modena ve Pro Vercelli takımlarında kiralık olarak forma giydi.

İtalyan kaleci Provedel 2017 yılında 1,2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Empoli'ye transfer oldu. 2017–2020 yılları arasında Empoli forması giyen Provedel 2020 yılında Juve Stabia'ya kiralandı.

Provedel 5 Ekim 2020'de Spezia ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Burada 2 sezon forma giyen başarılı kaleci 2022 yılının başında Lazio'ya transfer oldu.

Ivan Provedel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan Atletico Madrid maçında son dakikada attığı gol ile takımı Lazio'ya 1 puan kazandırarak tarihe geçti..