İZENR halka arz ne zaman? İzdemir Enerji kaç lot veriyor, kaç TL? İzdemir Enerji'in borsaya gireceği haberi sonrası vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte İZENR hakkında merak edilenler..

Sermaye Piyasası Kurulu, İzdemir Enerji'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Borsaya girmeye hazırlanan İZENR hakkında araştırmalar da hız kazandı.

İzdemir enerji halka arz tarihleri, bankaları, hisse fiyatı ve kodu ile alakalı detaylar merak edildi.

Eşit şekilde yapılacak halka arza başvurularında 138 milyon 120 bin lotluk hisse satışı olacak. Bu hisse satışı ile birlikte halka arzın büyüklüğü 2 milyar 624 milyon 280 bin lira seviyesine çıkacak.

Peki, İzdemir Enerji halka arz ne zaman? Kaç lot verir? 1 lot ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Halka arz tarihleri

İzdemir için talep toplama tarihleri 9-11 Ağustos 2023 olarak belirtildi.

Hisse fiyatı

İzdemir Enerji 19,00 TL'den halka arz olacak.

İzdemir Enerji kaç lot veriyor?

İZENR 138.120.000 LOT veriyor.