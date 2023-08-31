İzleyiciler şokta! MasterChef All Star’da eleme adayları geceye damga vurdu MasterChef All Star'da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Gecenin sonunda eleme potasına giren yarışmacılar izleyicileri şaşırttı. İşte 30 Ağustos MasterChef eleme adayları...

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Televizyon ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı özel bir bölümle kutladı.

Onuncu yıl coşkusunu yaşayan jüri üyeleri ve yarışmacılar, stüdyoya 'Onuncu Yıl Marşı' eşliğinde giriş yaparak duygu dolu anlar yaşattı.

Yarışmanın dün akşamki bölümünde kıyasıya rekabet devam ederken, yarışmacılar tarihi günün anlamını vurgulamak için yöresel yemekler hazırladı.

Mavi ve kırmızı takım arasında gerçekleşen haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi takım oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda ise en başarılı tabağı çıkaran Barbaros, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Ardından Barbaros'un söylediği isim ve takımın oylaması ile eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu.

MasterChef'te eleme potasına kim girdi?

Masterchef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros’un seçimiyle ilk eleme adayı Kıvanç oldu. Ardından yapılan oylama sonucu dün akşamın ikinci eleme adayı Eda oldu.