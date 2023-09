İzleyiciler şokta! Şampiyonluk adayıydı... MasterChef All Star’da haftanın ilk eleme adayları… Yeni sezonda seyircilerden tam not alan MasterChef All Star yarışma programında dün akşam haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Potaya giren isimler izleyicileri şoke etti.

ensonhaber.com Türkiye'nin en popüler yemek yarışması olan MasterChef, yeni sezonuyla ekranlarda heyecanla izlenmeye devam ediyor. All Star formatıyla yarışmacılara sıradışı zorluklar sunan MasterChef, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümde ise dokunulmazlık oyunu sonucunda 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Hint Mutfağı’na ait 7 farklı yemek hazırladı. Jürinin değerlendirmesi sonucu dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan mavi takımdan Esra, bireysel dokunulmazlığı kazandı. İzleyicilerin gözünde şampiyon adayı olarak görülen ismi eleme potasına yolladı. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı da belli oldu. İşte o isimler… 12 Eylül MasterChef All Star eleme adayları MasterChef'te dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, şampiyonluk adayı olarak görülen Barbaros'u eleme potasına çıkardı. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Eda oldu.

Google News

Abone Ol