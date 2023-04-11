İzmir 1. ve 2. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor? İzmir seçim bölgeleri hangileri? Seçimlere kısa bir süre kala 'İzmir 1. ve 2. seçim bölgeleri hangi ilçeleri kapsıyor' sorusu gündeme geldi. Peki, İzmir'in seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte detaylar..

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için geri sayıma başladı. Seçime kısa bir süre partiler Milletvekili listelerini açıklamaya başladı. Listelerin açıklanmaya başlamasının ardından İzmir'de yer alan 2 seçim bölgesinin nereler olduğu merak edilmeye başladı. 2021 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yapılan tespitler neticesinde İzmir 28 milletvekili çıkarabilmektedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun 26 Şubat 2011 tarihli kararına göre çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan bölgeler bir seçim bölgesi sayılır. Bu nedenle İzmir 2 bölgeye ayrılmıştır. Peki, İzmir'in seçim bölgelerinde hangi ilçeler yer alıyor. İşte İzmir 1. ve 2. seçim bölgeleri.. İzmir 1. Bölge Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla İzmir 2. Bölge Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornoca, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Miraz, Menemen, Ödemiş, Tire