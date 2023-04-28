İzmir Folkart yangını söndü mü? İzmir Narlıdere'deki yangında ölü ve yaralı var mı? İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yaşanan yangın vatandaşları korkutmuştu. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasında başlayan yangının söndürülüp söndürülmediği ve ölü, yaralı olup olmadığı merak ediliyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde meydana gelen yangın, vatandaşları korkuttu. Siteyi saran alevler bölgeye yakın olan binalardan görülürken, bazı vatandaşların evlerin balkonundan atladığı öğrenilmişti. Olay yerine pek çok ekibin gönderildiği biliniyor. Peki İzmir Folkart yangını söndü mü?

İzmir Folkart yangını söndü mü?

Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulduğu öğrenilen Folkart yangınında alevler tüm binayı sarmıştı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yollanırken, çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi de sevk edildi.

İzmir Narlıdere'de ölü ve yaralı var mı?

Olayda ölen olmadığı biliniyor. Bazı vatandaşların canını kurtarmak amacıyla balkonlardan aşağıya atladığı ifade edilirken, bölgeye intikal eden ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Ayrıca İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da bölgeye geldiği biliniyor.