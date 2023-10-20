İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Ekim İzmir su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentin bazı ilçelerinde yaşanacak su kesintileriyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Peki, 20 Ekim Cuma günü hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İzmir su kesinti listesi..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kentin bazı ilçelerinde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Yaşanacak su kesintileri sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar kesintileri önceden öğrenerek önlem alıyor.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında 'İzmir'de sular mı kesildi?', 'İzmir'de hangi ilçelerde su kesilecek' ve 'İzmir'de sular ne zaman gelecek' soruları yer alıyor.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İZSU tarafından paylaşılan su kesinti ve arıza listesi..

İzmir'de yaşanacak su kesintileri öğrenmek için aşağıdak bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI