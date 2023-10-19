İzmir su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 19 Ekim 2023 İZSU su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 19 Ekim 2023 Perşembe İZSU su kesinti listesi...

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı noktalarında su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi ilçelerde sular kesilecek?" şeklindeki sorularına cevap arıyor. 19 Ekim 2023 Perşembe günü İzmir'de yaşanacak su kesintisinin hangi bölgeleri etkileyeceği İZSU tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi olacak? İşte 19 Ekim 2023 Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI