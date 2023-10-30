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İzmir su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! İşte 30 Ekim 2023 İZSU su kesinti listesi..

İzmir su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! İşte 30 Ekim 2023 İZSU su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı…

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı yerlerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Ekim 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI