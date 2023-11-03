İzmir'de büyük elektrik kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! 3 Kasım İzmir elektrik kesinti listesi
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İzmir şehrinde 3 Kasım 2023 Cuma günü gerçekleşecek olan elektrik kesintisi ile ilgili GDZ Elektrik Dağıtım şirketi resmi açıklamayı yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Elektrik kesintisinin, bakım ve onarım çalışmaları, altyapı iyileştirmeleri ve enerji verimliliği artırma amacıyla uygulanacağı belirtildi.

Elektrik kesintisinin yaşanacağı saatler ve bölgeler hakkında aram motorlarında araştırmalar yapılıyor.

Peki, İzmir’de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İzmir elektrik kesinti listesi…

İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA