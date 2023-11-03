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İzmir'de büyük elektrik kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! 3 Kasım İzmir elektrik kesinti listesi

İzmir'de büyük elektrik kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! 3 Kasım İzmir elektrik kesinti listesi GDZ elektrik, İzmir’in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. İzmir’de yaşayan ve mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.