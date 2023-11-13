İzmir'de büyük su kesintisi! İzmir'de sulan ne zaman gelecek? 13 Kasım İzmir su kesinti listesi 13 Kasım Pazartesi günü İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, İZSU su kesinti listesi..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir'in bazı noktalarında su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

13 Kasım Pazartesi günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yaşanacak kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 13 Kasım 2023 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI