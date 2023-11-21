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İzmir'de büyük su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! 21 Kasım İZSU su kesinti listesi

İzmir'de büyük su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! 21 Kasım İZSU su kesinti listesi İzmir'de yaşanacak su kesintisi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 21 Kasım Salı günü İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, İZSU su kesinti listesi..

ensonhaber.com İzmir'de 21 Kasım Salı günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İZSU şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor. Kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 21 Kasım 2023 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI