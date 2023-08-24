İzmir'de büyük su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! İşte 24 Ağustos 2023 İZSU su kesinti listesi..
ensonhaber.com

İzmir ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

İzmir'de arıza nedeniyle yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor.

Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 24 Ağustos 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler..

İzmir'de büyük su kesintisi! O ilçeler susuz kalacak! İşte 24 Ağustos 2023 İZSU su kesinti listesi..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI