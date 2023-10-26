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İzmir'de büyük su kesintisi! O ilçelere su verilemeyecek! 26 Ekim İZSU su kesinti listesi..

İzmir'de büyük su kesintisi! O ilçelere su verilemeyecek! 26 Ekim İZSU su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelere su verilemeyecek? İşte yanıtı..

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından paylaşılıyor. Su kesintisinden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelere su verilemeyecek?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi olacak? İşte 26 Ekim 2023 Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI