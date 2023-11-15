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İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçelere su verilemeyecek! İşte 15 Kasım İZSU su kesinti listesi

İzmir'de büyük su kesintisi: O ilçelere su verilemeyecek! İşte 15 Kasım İZSU su kesinti listesi 15 Kasım Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak su kesintileri vatandaşlar tarafından yakında takip ediliyor. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler..

ensonhaber.com İzmir'de yaşanacak su kesintileri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar İZSU'nun resmi sitesini ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabiliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, resmi sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyuruyor. Yaşanacak su kesintilerini önceden öğrenmek isteyenler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Peki, 15 Kasım Çarşamba günü İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI