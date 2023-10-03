İzmir'de büyük su kesintisi! Önleminizi alın, sular uzun süre akmayacak.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyuruyla birlikte İzmir'de su kesintisi yaşayacak bölgeler belli oldu!

ensonhaber.com İzmir'de yaşayan vatandaşlar şehirde yaşanacak su kesintilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) resmi sitesini ziyaret ediyor. Yaşanacak su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyenler hangi ilçelerde kesinti olacağını ve ne kadar süreceğini arama motorlarında sık sık araştırıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) su kesintisi programını paylaştı. Peki, 3 Ekim Salı günü İzmir'in hangi bölgelerinde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI