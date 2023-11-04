Haberler



Bilgi



İzmir'de büyük su kesintisi! Uzun süre su verilmeyecek! 4 Kasım İZSU su kesinti listesi

İzmir'de büyük su kesintisi! Uzun süre su verilmeyecek! 4 Kasım İZSU su kesinti listesi İzmir'de yaşanacak su kesintisi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Cumartesi günü İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, İZSU su kesinti listesi..

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İZSU şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor. İzmir'de 4 Kasım Cumartesi günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintilerinden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 4 Kasım 2023 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.. İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI