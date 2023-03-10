İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 Mart Cuma İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

10 Mart 2023 tarihinde vatandaşlar İzmir'de gerçekleşen su kesintilerini sorgulamaya başladı. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 10 Mart İzmir su kesintileri listesi...
10 Mart İzmir su kesintileri!
10 Mart günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bayraklı, Buca, Dikili, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kınık, Konak gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.