Haberler



Bilgi



İzmir'de uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 9 Aralık İZSU su kesinti listesi

İzmir'de uzun süreli su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 9 Aralık İZSU su kesinti listesi İZSU şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 9 Aralık 2023 Cumartesi su kesintisi yaşanacak mahalleler..