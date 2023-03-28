İzmir'in o ilçelerine saatlerce su verilmeyecek! İZSU duyurdu: 28 Mart Salı İzmir su kesintileri listesi

28 Mart 2023 tarihinde İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 28 Mart İzmir su kesintileri listesi...
28 Mart İzmir su kesintileri!
28 Mart günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.