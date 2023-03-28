İzmir'in o ilçelerine saatlerce su verilmeyecek! İZSU duyurdu: 28 Mart Salı İzmir su kesintileri listesi İzmir'de ikamet eden vatandaşlar tarafından 28 Mart 2023 Salı gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sık sık araştırılıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu.

28 Mart 2023 tarihinde İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok vatandaş "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte 28 Mart İzmir su kesintileri listesi... 28 Mart İzmir su kesintileri! 28 Mart günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşecek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!