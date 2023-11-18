İzmirliler dikkat: İzmir'de büyük su kesintisi! 18 Kasım İzmir su kesintisi listesi..
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 18 Kasım Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak isteneyenler kesintileri önceden haber alarak hazırlıklarını yapıyor.

Su kesintileri bugün belirli saat aralığında olacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte İZSU su kesintisi listesi..

18 Kasım İzmir su kesintisi

Güncel İzmir su kesintileri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak İZSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI