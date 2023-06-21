İZSU duyurdu! İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 21 Haziran İZSU su kesinti listesi..

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir’de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor.
Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 21 Haziran 2023 Çarşamba su kesintisi yaşanacak bölgeler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.