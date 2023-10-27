İZSU duyurdu! izmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 27 Ekim İZSU su kesinti listesi..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından açıklanıyor.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir'de sular ne zaman gelecek?", "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 27 Ekim 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.