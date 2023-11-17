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İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Kasım İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Kasım İzmir su kesintisi listesi! İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. 17 Kasım Cuma günü İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte İZSU su kesinti listesi..