Jammer nedir, ne işe yarar? Jammer kullanmak yasak mı 2025?

Yağmur Uçar

Günümüzde cep telefonları, internet ve kablosuz bağlantılar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu teknolojiler bazen güvenlik açısından risk oluşturabiliyor.

İşte tam da bu noktada devreye “jammer” yani sinyal karıştırıcı cihazlar giriyor.

Jammer’lar, belirli bir alandaki radyo sinyallerini keserek cep telefonu, Wi-Fi ya da GPS gibi iletişim sistemlerinin çalışmasını engelliyor.

Özellikle devlet yetkililerinin güvenliği, gizli toplantıların korunması ya da sınav gibi dikkat gerektiren ortamlarda sessizliği sağlamak için kullanılıyor.

Peki; jammer aslında nedir ve nasıl çalışır? Jammer neden kullanılır? İşte merak edilenler...

JAMMER NEDİR

"Jammer", Türkçede "karıştırıcı" olarak adlandırılan bir cihazdır ve genellikle radyo frekanslarını engellemek veya kesmek amacıyla kullanılır.

Jammer’lar, belirli frekans aralıklarında sinyal yayan cihazların çalışmasını geçici olarak durdurabilir.

Birçok ülkede jammer kullanımı yasalarla sınırlandırılmıştır veya tamamen yasaktır.

JAMMER NE İŞE YARAR

Gizli görüşmelerde cep telefonu, Wi-Fi, Bluetooth gibi iletişim yolları üzerinden yapılabilecek ses, görüntü veya veri sızdırmalarını önlemek amacıyla jammer'lar kullanılır. Bu sayede ortamdaki gizli dinleme cihazları (böcekler) devre dışı bırakılır.

Uzaktan kumandalı patlayıcılar genellikle cep telefonu sinyalleri veya RF frekanslarıyla tetiklenebilir.

Devlet yetkililerinin bulunduğu araç konvoylarında jammer cihazları çalıştırılarak bu tür tehditlerin önüne geçilir.

Kritik kararların alındığı ortamlarda Wi-Fi kesilerek siber saldırılara ve uzaktan erişimlere karşı önlem alınır. Özellikle stratejik toplantılarda, bilgi sızmasını önlemek için telefonlar sinyalsiz hale getirilir.

JAMMER YASAK MI

Türkiye’de haberleşme özgürlüğü anayasal bir haktır. Bir kişinin veya kurumun başka kişilerin iletişim hakkına müdahale etmesi, ciddi bir hukuki suçtur.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi (Haberleşmenin Engellenmesi) kapsamında jammer kullanımı kısıtlanmıştır.

Bu yetki sadece belirli kamu kurumlarına tanınmıştır.

Bunlar; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi devletin güvenlik birimleridir.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), belediye başkanları ve belediyelerin, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmadığını bildirdi.

Jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: