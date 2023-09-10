Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol takımımızın Japonya ile oynayacağı hazırlık maçının detayları merak uyandırdı. İşte Japonya - Türkiye maçının detayları..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. EURO 2024 elemeleri D grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaşan A Milli takımımız maçtan 1-1 beraberlik ile ayrılmıştı. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol takımımızın Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı hakkında aramalar hız kazandı. Tarihinde Japonya ile üçüncü kez karşılaşacak olan Milli takımımız daha önce oynanan maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. 1997 yılında oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 1-0 mağlup olan millilerimiz 2022 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan maçı ise 1-0 kazanmayı başarmıştı. Futbolseverler Japonya ile Türkiye arasında oynanacak olan hazırlık maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Japonya - Türkiye maçı ne zaman? Japonya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 12 Eylül 2023 Salı günü saat 15:20'de başlayacak. Belçika'da bulunan Cegeka Arena Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol