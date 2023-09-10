Japonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2024 elemeleri D grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşılaşan A Milli takımımız maçtan 1-1 beraberlik ile ayrılmıştı.
Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol takımımızın Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı hakkında aramalar hız kazandı.
Tarihinde Japonya ile üçüncü kez karşılaşacak olan Milli takımımız daha önce oynanan maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
1997 yılında oynanan hazırlık maçında Japonya'ya 1-0 mağlup olan millilerimiz 2022 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan maçı ise 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Futbolseverler Japonya ile Türkiye arasında oynanacak olan hazırlık maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Japonya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Japonya - Türkiye maçı ne zaman?
Japonya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı 12 Eylül 2023 Salı günü saat 15:20'de başlayacak. Belçika'da bulunan Cegeka Arena Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.