Japonya'da neden bahşiş verilmez? İşte sebebi…

Dünyayı gezerken her ülkenin kendine has sosyal kuralları, alışkanlıkları ve görgü kurallarıyla karşılaşmak mümkündür.

Özellikle turizm açısından yoğun ilgi gören Japonya, ziyaretçilerine yalnızca doğal güzellikleri ve teknolojik gelişmişliğiyle değil, aynı zamanda benzersiz kültürel yapısıyla da dikkat çeker.

Bu farklılıklardan biri de Japonya'da bahşiş uygulamasının neredeyse hiç bulunmamasıdır.

Pek çok turistin ilk şaşkınlık yaşadığı konulardan biri olan bu durum, Japon toplumunun hizmet anlayışına ve geleneklerine dayanıyor.

Peki, Japonya’da neden bahşiş verilmez? İşte yanıtı...

Japon kültüründe hizmet, işin doğal bir parçası olarak görülür ve zaten en yüksek standartlarda sunulması beklenir. Bu nedenle ekstra ödeme teklif etmek, hizmet veren kişiye hakaret gibi algılanabilir.

Özellikle restoran, otel ya da taksi gibi alanlarda çalışanlar, görevlerini para karşılığında değil, sorumluluk ve saygı duygusuyla yaparlar.

Bu anlayış, Japonya’nın köklü görgü kurallarının ve toplumsal düzeninin bir yansımasıdır. Bahşiş vermek isteyen turistler, çoğu zaman kibarca reddedilir ya da ödedikleri para kendilerine iade edilir.

Bu nedenle Japonya'yı ziyaret etmeyi planlayanların, bu kültürel farkı bilmesi ve ona göre davranması önemlidir.