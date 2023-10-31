Jilet, Vileda, Borcam: Ürün Adı Olarak Anılan 20 Marka! Onlarca marka, adeta ürünün yerine geçerek ismini temsil eder hale gelmiştir. Vileda, jilet, konyak, teflon, rimel ve çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Çok bilindik bir ürün markasının zamanla o ürünün adının yerine geçmesi ve halk arasında ağız alışkanlığıyla o ürün adı yerine sürekli olarak bilindik markanın adının telâffuz edilmesi hem Türkiye'de hem de dünyada sıklıkla rastlanan bir durumdur.

Bu duruma, "jenerik marka" adı verilir.

Jenerik markalar, bir ticari markanın adının bir süre sonra ürünün adının yerine geçmesi durumudur.

Örneğin bütün tıraş bıçaklarının, markaları farklı farklı olsalar da "jilet" olarak adlandırılmaları gibi.

Oysa jilet aslında ik kez 1901'de ABD'de ortaya çıkmış tescilli bir tıraş bıcağı markasıdır ve yazılışı "Gilette" şeklindedir.

Ürünün adı haline gelen markalar, rekabetin daha az yoğun olduğu dönemlerde pazara girdiler. Bu vesileyle de büyük bir pazar payı elde ederek ünlendiler. Ürünler de haliyle markalar ile özdeşleşti.

İşte ürün sanılan ama aslında marka olanlardan örnekler...

Gilette (jilet) - Tıraş bıçağı markası

Vespa - Fransız motosiklet firması

Lacoste (lakost) - Tişört markası

Jeep (cip) - Arazi aracı markası

Vaseline (vazelin) - Nemlendirici cilt kremi markası

Vicks (viks)- Mentollü krem markası

Selpak: Kağıt mendil, havlu, tuvalet kağıdı markası

Orkid: Orkid, Procter & Gamble firmasının ped markasıdır.

Borcam: Cam San. A.Ş'nin ısıya dayanıklı fırın kabı ve benzer ürünleri için kullandığı bir markadır.

Uhu: Bir Alman firması olan Uhu Türkiye'de kırtasiye tipi yapıştırıcıların genel adı olmuştur.

Pimapen: Pencere firmasının markasıdır ancak aynı tip pencereler pimapen olarak adlandırılır.

Kot: 1970'lerde, Türkiye'nin ilk blue jean markalarından olan kot, zamanla bu tür pantolonun adı olmuştur.

Nescafe: Nescafe, aslında Nestle'ye ait olan bir suda çözülebilir hazır kahve markasıdır.

Teflon: Dupont markasının yanmaz tava markası olan Teflon, benzer tüm tavaların adı haline gelmiştir.

Vileda: Vileda aslında paspas, süpürge, eldiven, örtü, ütü masası ve bulaşık teli gibi dayanıklı, mekanik temizlik ürünleri üreten 1948 yılında kurulmuş bir şirket.

Hilti: Darbeli matkap firması olan Hilti, adını benzerlerine vermiştir.

Tipex: Bir Alman markası olan Tipp-ex ülkemizde sıvı düzelticilerin genel adı olmuştur.

Pilot kalem: Esasen bir marka olan Pilot, kalemler arasında model haline gelmiştir.

Cif: Cif, aslında Unilever şiretine ait bir markadır.

Jakuzi: Jacuzzi aslında bir küvet tipi değil; bir marka ismidir.