Jurassic World nerede çekildi? Jurassic World konusu ve oyuncu kadrosu Filmseverler ekran başına! Aksiyon ve bilim kurgu türündeki efsane filmlerden biri olan Jurassic World Yıkılmış Krallık bu akşam izleyici ile buluşacak. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Jurassic World nerede çekildi? Filmin konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Bilim kurgu ve aksiyon türündeki Jurassic World Yıkılmış Krallık filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Heyecanı arşa çıkaracak olan filmin yönetmen koltuğunda Juan Antonio Bayona oturuyor. Senaryosunu ise Colin Trevorrow ve Derek Connolly üstleniyor.

2018 yapımı olan Jurassic World Yıkılmış Krallık bu akşam izleyicileri televizyona kilitleyecek. Filmin detayları izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Peki Jurassic World nerede çekildi? Filmin konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

Jurassic World Yıkılmış Krallık konusu

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır.

Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

Jurassic World Yıkılmış Krallık nerede çekildi?

Amerikan yapımı olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi Amerika Birleşik Devletleri’nde çekilmiştir.

Oyuncu kadrosu

· Chris Pratt -Owen Grady

· Bryce Dallas Howard -Claire Dearing

· Rafe Spall -Eli Mills

· Justice Smith -Franklin

· Daniella Pined -Zia Rodriguez

· James Cromwell -Benjamin Lockwood

· Toby Jones -Mr. Eversoll

· Isabella Sermon -Maisie Lockwood