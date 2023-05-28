Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 37. haftasında Juventus sahasında Milan'ı konuk edecek. İşte dev maçın merak edilenleri..

Juventus ile Milan Serie A 37. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Dev maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Napoli'nin şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da son iki haftaya giriliyor. Önümüzdeki hafta oynanacak 38. hafta maçları ile İtalya Ligi sona erecek.

Dev maç öncesi Juventus, Avrupa kupalarına katılabilmek için ilk 6 takım arasında girmek istiyor. 5. sırada bulunan Roma'nın 1 puan gerisinde bulunan Juventus'un bir maç eksiği bulunuyor.

Juventus ligde oynadığı 36 maçta elde ettiği 59 puan ile 7. sırada yer alıyor. Milan ise Serie A'da oynadığı 36 maçta elde ettiği 64 puan ile 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 2-0 kazanmıştı.

Peki, Juventus - Milan maçı ne zaman oynanacak? İşte dev derbinin detayları..

Juventus - Milan maçı ne zaman?

Juventus - Milan maçı 28 Mayıs Pazar (bugün) günü saat 21.45'te oynanacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak.