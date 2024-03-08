Kabile liderinin gizli silahını tespit edin, dedektifleri eleyin... Kabile lideri baltasını kaybetmiştir ve onu hiçbir yerde bulamamaktadır. Onun için bulabilir misin?

ensonhaber.com

Optik illüzyonlar hem zorlayıcı hem de büyüleyici görsel olgulardır. Bu yanılsamalar genellikle belirli nesnelerin ve/veya hayvanların akıllara durgunluk veren görüntüleri veya tablolarıdır.

Beynimizin gerçeklikten farklı bir şeyi algıladığı görsel olaylardır.

Yukarıdaki resimde yerli bir kabilenin liderini görebilirsiniz. Kabile lideri geleneksel bir kıyafet giyiyor ve bir şey arıyor gibi görünüyor.

Kabile lideri, tek elli bir balta olan tomahawk'ını kaybetti.

Liderin baltasını onun için bulabilir misin? Bu zeka bulmacası için belirlenen süre sınırı 8 saniyedir. Bu bulmacayı süre sınırı içinde veya daha kısa sürede çözdüğünüzden emin olun.

Kabile liderinin baltasını hâlâ bulamadınız mı? Yakında zamanınız dolacak.

Bu beyin bulmacasını zaman sınırı içinde çözebilenlerin yalnızca keskin gözlere sahip insanlar olduğu söylenir.

Oysa gözleri keskin olmayanlar gizli baltayı bulmakta zorlanırlar.

Görebilenleri tebrik ederiz, işte kayıp balta...