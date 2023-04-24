Kabine Toplantısı ne zaman? 24 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı? Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ve bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşların yakından takip ettiği Kabine Toplantısı son olarak 6 Mart tarihinde Bakanların katılımıyla yapılmıştı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla Kabine Toplantısı son olarak Mart ayında gerçekleştirilmişti. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum konuşulmuştu. Peki Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nın normalde 2 haftada bir defa düzenlendiği biliniyor. Ancak son düzenlenen toplantının üzerinden oldukça uzun zaman geçti ve toplantı yapılalı 40 gün olduğu biliniyor.

Önceki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı ve takviminin yoğun olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir araya gelememişti.

Bu hafta için ise Kabine Toplantısı tarihi ve saati hakkında henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı. Ancak konu hakkında yeni açıklama yapılması durumunda sayfamızda yer vereceğiz.