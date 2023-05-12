Kablosuz fare nasıl temizlenir? Kablosuz fare temizlerken bunlara dikkat edin.. Kabolsuz farenizi temizlemek için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları bulunuyor. İşte kablosuz fare temizlerken dikkat etmeniz gereken kurallar..

Bu yazımız, kablosuz farenizi nasıl temizleyeceğiniz konusunda bilgiler barındırmaktadır.

Kablosuz farenizi temizlemek için bir kutu basınçlı hava, pamuklu çubuklar, temizlik bezleri ve bir temizleme solüsyonuna ihtiyacınız olacak.

İşte kablosuz farenizi temizlerken dikkat etmeniz gerekenler..

- Farede açma/kapama düğmesi varsa kapatın.

- İkisi arasında boşluk varsa, bir kutu basınçlı hava kullanarak kaydırma tekerleği ile tıklama düğmeleri arasına püskürtün.

- Farenin gövdesini silmek için nemli bir temizlik bezi kullanın.

- Farenin alt yüzey pedlerindeki inatçı izleri ve lekeleri ovun. Alt yüzeyin köşelerinde bulunan dört ayaklı alanlara özel dikkat gösterilmesi gerekir. Bu alanlar fare altlığının yüzeyi üzerinde kayar ve kiri toplar.

- Bir pamuklu çubuğu temizleme solüsyonuyla hafifçe nemlendirin. Lazerin veya LED'in etrafındaki tozu temizlemek için kullanın . Lazerin veya LED'in etrafını fırçalarken nazik olun.

- Lazer veya LED'in etrafındaki alanı silmek için kuru bir pamuklu çubuk kullanın. Lazere veya LED'e dokunmaktan kaçının.

- Fareyi kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

Kablosuz farenizi sökmeniz gerekir mi?

Üreticiler, bir fareyi temizlemek için parçalarına ayırmamanızı dile getiriyor. Ancak bazen bu, özellikle bilgisayar alanında çok fazla toz, evcil hayvan tüyü yada insan saçı varsa son çare olabilir. Farenin gövdesini çözmek için vidaları bulabilirseniz, bunu dikkatli bir şekilde yapın ve farenin içindeki kalıntıları çıkarmak için basınçlı hava kullanın.

Herhangi bir sıvı kullanmayın veya herhangi bir bileşeni bir bezle veya parmaklarınızla fırçalamayın. Temizlik işlemi bittikten sonra farenin parçalarını dikkatlice yeniden birleştirin.