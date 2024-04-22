Kabus Türkiye'ye atak yaptı! Ege'den geliyor: 23-25 Nisan'a dikkat... Ege Bölgesi'nde giriş yapması beklenen yoğun polenler, 2 gün boyunca alerjisi olanların kabusu olacak.

ensonhaber.com

Havaların erken ısınmasıyla birlikte polen mevsimi de başladı.

Özellikle hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve kızarıklık gibi etkileri olan polenler, alerjisi olanların korkulu rüyası.

Hava Forum, polene alerjisi olanların dikkat etmesi gereken tarihleri duyurdu.

2 güne dikkat

Hava Forum, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polene alerjisi olanları şöyle uyardı:

"Yoğun bir polen atağı ile karşı karşıyayız. Ege'den giriş yapacak. Hem Afrika tozu hem polen salınımı 23-25 Nisan arası özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'da alerjisi olanları zorlayacak."