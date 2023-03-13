Kaç kişi oy kullanacak? 2023 Seçmen sayısı açıklandı mı? 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00-17.00 arasında sandığa gidecek olan Türkiye'deki seçmen sayısı merak edildi. Peki, kaç kişi oy kullanacak? Seçmen sayısı belli oldu mu? Gözler YSK'da...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı gün kaldı.

Türk vatandaşları, cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidip oy kullanacak.

Vatandaşlık görevini yerine getirecek olanlar, seçim sürecine dair birçok detayı araştırıyor. En çok merak edilen konulardan birisi de seçmen sayısı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bilgi paylaşımına devam ediyor. Bu kapsamda, "kaç kişi oy kullanacak" araştırılıyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2022 itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu.

Anayasa'ya göre 18 yaşından büyük her vatandaş (askerler ve hükümlüler hariç) oy kullanabiliyor.

Seçmen sayısı belli oldu mu, kaç kişi oy kullanacak, Türkiye'de kaç seçmen var gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

Peki, 2023 oy kullanacak kişi sayısı açıklandı mı? Kaç kişi oy kullanacak belli mi? İşte YSK'dan son durum...

2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu, 2023 seçimlerinde Türkiye’de kaç kişinin oy kullanacağını henüz açıklamadı.