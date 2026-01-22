Kadıköy’de kazanan kim olacak? Yapay zeka Fenerbahçe - Aston Villa maçının skorunu verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk edecek.

Topladığı 11 puanla 12. sırada yer alan Fenerbahçe, lig aşamasının bitimine kısa bir süre kala ilk 8 iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde en büyük merak konusu, cezası 1 maça indirilen Jhon Duran’ın eski takımına karşı sergileyeceği performans.

Fenerbahçe'de sol bek rotasyonunda Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları teknik heyeti düşündürürken, yeni transferlerin statü gereği oynayamayacak olması kadro derinliğini etkiliyor.

Yapay zekaya göre, güncel form durumları ve hücum istatistikleri analiz edildiğinde, bu akşam futbolseverleri bol gollü bir maç bekliyor.

İşte Gemini’nin Fenerbahçe - Aston Villa maçı skor tahmini…

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA SKOR TAHMİNİ

Gemini, dev maçın 2-1 Fenerbahçe lehine biteceğini tahmin etti.

Gemini’ye göre, Fenerbahçe'nin iç saha avantajı ve Jhon Duran'ın eski takımına karşı ekstra motivasyonu sarı-lacivertlileri bir adım öne çıkarıyor.

Aston Villa çok disiplinli bir takım olsa da Kadıköy atmosferinde savunma zafiyeti yaşayabilir.

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Aston Villa maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan dev mücadele TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.