2023 Nobel Barış Ödülü aldı: Nergis Muhammedi kimdir? 2023 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İran asıllı Nergis Muhammedi, dünyanın merak konusu oldu. Nergis Muhammedi hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

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Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir.

Her yıl merakla beklenen Nobel Barış Ödülü, sahibini buldu.

2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi.

Nergis Muhammedi hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İranlı Nergis Muhammedi kimdir? Nergis Muhammedi biyografisi...

Nergis Muhammedi kimdir

2 çocuk annesi Nergis Muhammedi, kadın hakları ve idam cezasının kaldırılması için kampanya yürüten İran'ın önde gelen insan hakları aktivistleri arasında yer alıyor.

Muhammedi, Batılı hükümetlerin izlediği yatıştırma politikasını, ülkedeki otoriter dini rejimi sürdürmeyi amaçlayan politikalarını eleştiriyor.

Front Line Defenders hak örgütüne göre şu anda Muhammedi, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde yaklaşık 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda bulunuyor.

Muhammedi, 2021'de Filipinli Maria Ressa'nın Rus Dmitry Muratov ile birlikte ödülü kazanmasından bu yana ilk kadın oldu.