Kadınların gün yapması caiz midir? Altın/para günü yapmak günah mı? Genellikle kadınların bir araya gelerek yemek eşliğinde sohbet ettikleri ve "gün" denilen sistemle para toplamaları konusunda Diyanet'in fetvası merak edildi. Peki, gün yapmak caiz mi? Altın ve para günü günah mı, haram mı? İşte yanıtı...

Annelerimizin toplanıp ev ev gezdikleri, lezzetli sofraların kurulduğu ve muhabbetin dibine vurulduğu "gün" olayı, bir gelenek gibidir.

Eskiden bugüne kadar süregelen gün sistemi, genellikle ev hanımlarının para biriktirme yöntemi olarak bilinir.

Altın, döviz veya para ile yapılan günlerin İslami açıdan caiz olup olmadığı da merak ediliyor.

Dönüşümlü olarak para alımı diyebileceğimiz gün yapmanın dini hükmü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Peki, gün yapmak caiz midir? Altın, döviz, para günü yapmak günah mı? İşte yanıtı...

Gün yapmanın dini hükmü:

Borç verme İslam’da teşvik edilen bir husustur. İnsanların muhtaç olan kişilere borç vermeleri sadaka sevabı olan bir davranıştır (İbn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, VII, 388, 396).

Borç vermede önemli olan, borç karşılığında herhangi bir fazlalığın şart koşulmaması, borç verenin ya da alanın zarara uğratılmamasıdır (Kâsânî, Bedâî’, VII, 394-396).

Kadınlar arasında tertip edilen toplantılarda her bir katılımcının toplanan meblağı dönüşümlü olarak her ay içlerinden birine vermeleri şeklindeki uygulamada bir sakınca yoktur. Çünkü bu, sonuçta bir borç verme işlemidir.