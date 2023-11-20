Kadınlar Süper Lig 11. Hafta! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında Beşiktaş United Payment'ı konuk edecek.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk 10 haftasında 8 galibiyet 2 yenilgi alan Fenerbahçe kadın futbol takımı topladığı 24 puan ile 3. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ise ligin ilk 10 haftasında 6 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 20 puan topladı.
Futbolseverler ligin 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 20 Kasım Pazartesi (bugün) günü saat 18:45'te oynanacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.