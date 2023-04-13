Kadınlarda erken emeklilik şartları nelerdir? 2023 erken emeklilik yaşı ve başvurusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçim beyannamesinde dile getirdiği "kadınlara erken emeklilik" hakkı, merakla araştırılıyor. Emekli olmayı dört gözle bekleyen milyonlarca kadın, erken emekli olabilmenin yaşını ve şartlarını sorguluyor. Peki, kadınlarda erken emeklilik nasıl olacak? Erken emeklilik şartları nelerdir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi toplantısında, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında emeklilik kapsamında müjdeler verdi.

Ev hanımlarına emeklilik desteği ve kadınlarda erken emeklilik şartları gibi konular milyonlarca kadının gündeminde yerini aldı.

Çalışan kadınlar erken emekli olabilmenin yollarını merakla araştırıyor. Kadınlarda erken emeklilik yaşı ve şartları konusunda sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

Bu kapsamda "emeklilik yaşı düşecek mi", "kadınlarda erken emeklilik şartları", "kadınlar nasıl erken emekli olacak", "kadınlarda erken emeklilik yaşı kaç" gibi başlıklar merak ediliyor.

İşte konuya ilişkin detaylar...

Kadınlarda erken emeklilik şartları nelerdir?

Aile Koruma Kalkanı programı kapsamında kadınlarla ilgili önemli maddeleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini söyledi.

Erdoğan, “Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.” dedi.

Erken emeklilik detaylarına dair bilgilerin önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

Kadınlarda emeklilik yaşı

Şu anda SGK'lı kadınların emekli olabilmesi için prim gün sayısının 7.200 ve yaşın ise 58 olması gerekiyor. Bağ-Kur'lu kadınlar ise 58 yaşında emekli olabiliyor.