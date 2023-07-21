Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur? Cuma namazı kimlere farzdır? Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu konudaki düşüncesi..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Vatandaşlar kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur sorusuna sıklıkla arama motorlarında yanıt arıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde bulunan sıkça sorulan sorular kısmında bulunan ve en çok merak edilen konular arasında olan "Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur" sorusunun yanıtını sizler için derledik.

İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Kadınların cuma namazı kılmaları zorunlu mudur?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.

Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez. Hz. Peygamber (s.a.s.) , “Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 217; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 550; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 246) buyurmuştur.

Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün âlimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 59; Nevevî, el-Mecmû’, IV, 483-484; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 216). Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir.

Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir."