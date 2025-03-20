Kadir Ezildi de böyle yıkıyor; Beyazları kar gibi yapan işlem...

Gündüz kuşağında sunduğu temizlik programıyla adeta fenomen hale gelen ünlü isim verdiği tüyolarla ev temizliğinde yeni boyut açtı.

Ezildi, beyaz çamaşırları yıkarken bembeyaz olması için neler uygulanması gereken püf noktaları sosyal medya hesabından yayınladı.

Kadir Ezildi'nin çamaşır yıkarken daha çok beyazlatmak için kullandığı yöntemlerden biri çamaşır makinesine ekstradan su eklemek olduğu ortaya çıktı.

KAR BEYAZI GİBİ

Ezildi, o yöntemi şu şekilde anlatıyor;

"Otomatik çamaşır makinelerinde ön yıkama modu var. Ama çok az su aldığı için beni tatmin etmiyor.



Eğer siz de benim gibi özellikle beyazlarınızın çok temiz çıkmadığını düşünüyorsanız bunun tek sebebi çamaşır makinesinin çok az suyla yıkaması. Şimdi çamaşırları içine attım kapağı kapattım. Durulama modu var ona getirin. Sonra sıkmasını 600 devire getirin.



Ana yıkama gözüne sıvı deterjan ekleyin. Toz deterjan ekleyecekseniz diğer tarafa koyun. Bu şekilde çalıştırın.



Durulama modu çamaşır makinesinin en çok su aldığı moddur. O yüzden de uzun uzun güzelce bol suyla ön yıkama yaparak kirini atıyor.



Çorapların altındaki lekeler iç çamaşırlardaki lekeler onların hepsini de bir nebze olsun daha fazla arındırıyor. Onun ardından normal ama yıkamaya getiriyorsunuz ön yıkama yapmadan direk çalıştırıyorsunuz. Haydi size bu da püf noktası"