Kadir Gecesi ibadetleri neler? Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbih ve zikirler... Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed (S.A.V)'e inmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan 2023 tarihinde idrak ediliyor. Bu kıymetli gecede ibadet etmek isteyen vatandaşlar oruçlarını tutarken, çekilecek tesbih ve zikirleri de araştırıyor. İşte Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbih ve zikirler...

İslamiyet'te büyük bir yeri olduğu bilinen mübarek Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. Gecesi'nde idrak edilmekte. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olarak bilinen bu gecede vatandaşlar çekilecek tesbih ve zikirleri araştırmaya koyuldu. İşte duaların kabul olduğu bu gecede Allah'a şükür ve dua, tövbe etmek isteyenler için Kadir Gecesi tespih ve zikirleri...

Kadir Gecesi tespihleri ve zikirleri neler?

Kuran'ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nde Cebrail ve görevli melekler arka arkaya yeryüzüne inerler. Ve iyi yapan, merhamet eden, anne duası alan kişiler ile dua edenlerle birlikte dua ederler. Yeryüzündeki bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürmektedir.

Bu önemli geceyi müslümanlar ise ibadetler ve dualarla geçirmelidir.

İşte bu gecede çekilecek bazı zikirler:

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah demek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetli olarak bilinmektedir.

İşte bu gecede çekilecek diğer bazı zikirler:

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 "Elem neşrah leke sadrak"

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)