Kadir Gecesi MESAJLARI 2023 - Dualı, ayetli, hadisli ve resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor. Bu mübarek gecede sevdiklerine mesajlar göndermek isteyen kişiler, Kadir Gecesi mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte birbirinden güzel, anlamlı, hadisli, ayetli ve resimli Kadir Gecesi mesajları…

11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine kısa bir zaman kala Kadir Gecesi mesajları gündemde yerini aldı.

Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirimeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor.

Bin aydan daha hayırlı olan gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde dualar edilecek, namazlar kılınacak ve zikirler çekilecek.

Müslüman alemi için önemli bir gece olan Kadir Gecesi’nde vatandaşlar, sevdiklerine mesajlar gönderecek.

Kadir Gecesi’nde sevdiklerine güzel ve anlamlı mesajlar göndermek isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor.

İşte bu önemli gecede sevdiklerinize gönderebileceğiniz hadisli, ayetli, anlamlı, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri…

Kadir Gecesi mesajları 2023

"Rahmetin yağmur gibi sağanak sağanak indiği, duaların kabul olduğu, affın ve mağfiretin bolca olduğu Kadir Gecesi'nde huzur ve mutluluk daim olsun. Hayırlı Kandiller!"

"Bir damla tövbe, bir umut ışığı, bir dua niyazı, Kadir Gecesi'nde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir SuresiKadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

"Gökyüzü yıldızlarla süslü, gönüller dualarla dolu, Kadir Gecesi'nde sevgi ve bereketin daim olması dileğiyle. Hayırlı Kandiller!"

"Yüce Allah'ın lütfuyla geldiği gibi, bereketiyle dolu Kadir Gecesi'nde dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Hayırlı Kandiller!"

"Yıldızlarla süzülen gece, gökyüzünde parlayan nur, kalplerimizde hissettiğimiz huzur, Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle. Hayırlı Kandiller!"

"Gönüllerin coştuğu, sevgi ve merhametin yoğunlaştığı, affın ve mağfiretin bol olduğu Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

"Kadir Gecesi'nde kalplerimiz ibadetle dolsun, dualarımız kabul olsun, gönüllerimiz huzur bulsun. Hayırlı Kandiller!"

"Yüce Allah'ın lütfuyla geldiği gibi, bereketiyle dolu Kadir Gecesi'nde dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Hayırlı Kandiller!"

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dua edelim, tövbe edelim, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir yaşam sürdürelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

"Kadir Gecesi, manevi bir şifa kaynağıdır. Dualarınızla gönülleriniz şifa bulsun, Kadir Geceniz mübarek olsun!"

"Kadir Gecesi, affın ve merhametin en güzel tecellisidir. Yüce Allah'ın lütfu ve rahmetiyle dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Kandiller!"

"Kadir Gecesi, yeniden doğma ve arınma gecesidir. Kalplerimizi temizleyip yeniden doğabilmek umuduyla dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

"Kadir Gecesi'nde affetmenin ve affedilmenin yüce güzelliğini yaşayalım, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir hayat sürdürelim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"

"Karanlık geceleri aydınlatan, kalplerimize huzur ve umut veren Kadir Gecesi'nde dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Kandiller!"

"Rahmetin yağmur gibi sağanak sağanak indiği, duaların kabul olduğu, affın ve mağfiretin bolca olduğu Kadir Gecesi'nde huzur ve mutluluk daim olsun. Hayırlı Kandiller!"

"Kadir Gecesi'nde Rabbimizin sonsuz rahmeti ve mağfireti bizimle olsun, dualarımızın kabulüne vesile olmasını dilerim. Kadir Geceniz mübarek olsun!"