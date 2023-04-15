Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyen müslüman vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde kılınacak namazı araştırıyor. Kadir Gecesi'ne kısa bir zaman kala arama motorlarında "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" soruları araştırılıyor. İşte adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı...

Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesinde idrak ediliyor. Müslümanlar tarafından oldukça önemli olan bu gece bu yıl 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor.

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Bu mübarek gecede Müslüman vatandaşlar, daha fazla ibadet ediyor, dualar okunuyor ve zikirler çekiliyor.

İslam ailemi için oldukça önemli olan bu gecede Kadir Gecesi namazı kılınıyor. Ardından 100 defa İşrah suresi, 100 defa Kadir suresi okunuyor.

Bu mübarek geceye kısa bir zaman kala vatandaşlar, Kadir Gecesi namazını araştırıyor. İşte adım adım Kadir Gecesi namazı kılınışı…

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

· 1. rekatta fatiha suresi ile 3 kadir suresi okunur.

· 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.

· 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi okunur.

· 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa “Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir.

Kadir Gecesi namazı ne zaman kılınır?

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşine kılınmaktadır. Kadir Gecesi namazının vakti yatsı namazından sonra başlamaktadır, imsak kesilinceye kadar devam etmektedir.

Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

“Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.”

Kadir Gecesi suresi

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresinin anlamı

Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.