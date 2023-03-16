Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün 2023? Kadir Suresi ve fazileti Ramazan ayının son 10 gününde bulunan Kadir Gecesi, 2023 yılında hangi güne denk gelecek açıklandı. İşte Kuran-ı Kerim'in indirildiği bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin bu yılki tarihi...

Kadir Gecesi, İslam aleminin en kutsal günlerinden biridir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu gecenin önemini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir 1) diyerek ifade etmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecesi vaktini ibadetle geçirecek olan Müslümanlar, bu yıl hangi güne denk geldiğini merak ediyor.

Ramazan'ın son on günü içinde yer alan Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek belli oldu.

Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün? İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi...

Kadir Gecesi 2023 ne zaman?

Ramazan ayının 26. gününde idrak edilecek olan Kadir Gecesi tarihi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Kadir Suresi ve fazileti

Allah (c.c.) Kadir Suresinde şu sözleri göndermiştir:

"İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr."

Türkçe anlamı:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.

İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede, Allah'ın Kadir gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır.