Kadir Gecesi oruç tutmamak günah mı? İşte Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve önemi... Mübarek Ramazan ayında hastalık gibi çeşitli sebeplerle oruç tutamamış olan müslümanlar Kadir Gecesi’nde oruç tutacak. Peki Kadir Gecesi oruç tutmamak günah mı? İşte bin aydan hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı ve önemi...

Kadir Gecesi'nde oruç tutmanın önemi ve bu mübarek günde oruç tutmamanın günah olup olmadığı merak ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin Hz. Peygamber’e ilk inmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin, bin aydan daha hayırlı olduğu bilinmektedir. Peki Kadir Gecesi'nde oruç tutmamak günah mı?

Kadir Gecesi'nde oruç tutmamak günah mı?

Kadir Gecesi akşamında müslümanlar günahlarından arınmak için tövbe etmekte ve diğer ibadetleri de gerçekleştirmektedir. Bu mübarek gecede özellikle namaz kılma, oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma, tesbih ve zikir çekme gibi ibadetler yapılmaktadır.

Kadir Gecesi günü oruç tutmak da oldukça önemlidir. Ramazan ayında sağlık sebebiyle oruç tutamayan vatandaşlar bugün gündüzü oruçlu geçirmektedir. Bu sebeple Ramazan Ayı boyunca çeşitli sebeplerle oruç tutamamış olanlar bugünü oruçlu geçirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Selamet gecesi olarak bilinen bu gecede şeytanın da kötülük yapmaya ve eziyet vermeye gücü yetmeyeceği bilinmektedir. Aynı zamanda bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda meleklerin yeryüzüne indiği bilinmektedir.

Bu önemli gecede yapılan ibadetler arasında bol bol zikir çekmek, tövbe istiğfar etmek de yer almaktadır. Namaz borcu olanlar da nafile namazı kılmalıdır.

Ayrıca Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmeli; şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.