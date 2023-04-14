Kadir Gecesi'nde okunacak dualar! En hayırlı Kadir Gecesi duaları, okunuşları ve anlamları... Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinen mübarek Kadir Gecesi, Ramazan ayında 17 Nisan günü idrak edilecek. Mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirip dualarını etmek isteyen vatandaşlar tarafından Kadir Gecesi'nde okunacak dualar merak ediliyor. İşte en hayırlı Kadir Gecesi duaları...

Mübarek Ramazan ayında sonlara yaklaşılırken, Kadir Gecesi'nin idrak etmesine de kısa bir süre kaldı. Bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi duasının Arapça, Türkçe okunuşu da en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte bin aydan daha hayırlı olan bu özel gecede okunabilecek Kadir Gecesi duaları...

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar!

Pek çok kişi Kadir Gecesi'nde edilecek duaları araştırmaya koyuldu. Özellikle Peygamber Efendimiz'in ettiği Kadir Gecesi duası sık sık arama motorlarında sorgulanıyor. Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek ve bu gece müslümanlar tarafından ibadetle dolu geçirilecek.

Kadir Gecesi duası okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Türkçe anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Bunun yanı sıra şu dualar da edilebilir:

“Ey Rabbimiz! Bizden evvelki ümmetlere yüklettiğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Çekemiyeceğimiz yükü taşıtma; bizi affet; bizi esirge. Mevlâmız, yardımcımız Şensin. Kâfirlere (Seni tanımıyan- lara) karşı bize yardım et.”

“Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin Kitâb’a îmân ettik. Peygambere tâbî olduk. Artık bizi, birliğini ve peygamberleri tanıyan şâhidlerle beraber yaz." (1) Kur’ân-ı Kerîm, Bakare, Âl-i İmrân, A’râf, Îbrâhîm sûreleri.

Hz. Muhammed (SAV)'in Kadir Gecesi duası!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Kadir Gecesi'nde mutlaka dua ederdi. Peygamberimizin ettiği dua da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Hz. Muhammed (S.A.V) bu mübarek günde "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî" duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) anlamına gelmektedir.

Bu dualarla beraber bu günde Fatiha, Nas ve Kur'andan farklı sureler okumak da önemlidir. Bilinen tüm dualar okunabilir.

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden daha kıymetlidir.

Kadir gecesi gününde üç kez "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanmaktadır. İkinci okuyuşunda Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde ise Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]