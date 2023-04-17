Kadir Gecesi'nin önemi ve fazileti nedir? İşte bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin İslam'daki yeri... İslam alemi için büyük bir öneme sahip olarak bilinen Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan 2023 gününde idrak ediliyor. Peki bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'nin fazileti nedir?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan gününde idrak ediliyor. Namaz, oruç ve dua gibi pek çok ibadetin yapıldığı bu kıymetli gecenin önemi ve fazileti merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Kadir Gecesi'nin önemi ve fazileti nedir?

Kuran-ı Kerim, mübarek Kadir Gecesi içerisinde indirilmiştir. Kadir gecesinin önemi sık sık müslümanlar tarafından sorgulanmaktadır. Bu gecenin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları nedeniyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği ifade edilmektedir. (el-Muvatta?, “İ?tikâf”, 6).

Ayrıca Kadr sûresinde söylenilene göre bu kıymetli gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne inmektedir ve tüm gece boyunca yer yüzünde barış ve esenlik hâkim olmaktadır.

Bu kıymetli gecede pek çok ibadet yapılmalı ve Ramazan ayı boyunca hastalık sebebiyle oruç tutamayanlar bugünde oruç tutmalıdır.