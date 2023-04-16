KADİR SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Kadir Gecesi "Leyletül Kadr" duası ve anlamı Kadir Suresi'nin konusu, Kadir Gecesi'dir. Bu gece okunması tavsiye olunan Kadir Sures, Arapça-Türkçe yazılışı, okunuşu ve anlamı araştırılıyor. İşte "Leyletül Kadr" olarak da bilinen surenin okunuşu ve tefsiri...

Kuran-ı Kerim'de yer alan 97. sure olarak olan Kadir Suresi'nde Kadir Gecesinin önemi ve Kuran-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlandığından bahsedilir.

Resulüllah (s.a.v) Ashab-i Kirama İsrail oğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihat ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmesi üzerine Cenabı Hak, Kadir suresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

Kadir Gecesi bu sureyi mutlaka okumak gerekir.

5 ayeti kerimeden oluşan Kadir Suresi bu özel gecenin önemini bildirilmektedir.

Kadir Suresi Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamı sıklıkla araştırılıyor.

İşte Kadir Gecesi okunacak olan Kadir Suresi anlamı ve Türkçe yazılışı...

Kadir Suresi okunuşu:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.